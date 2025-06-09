«Погуляем все»: Волочкова сделала заявление о собственной свадьбе

— Я не лезу в личную жизнь своей дочери: я ей полностью доверяю и уважаю любой ее выбор, — заявила Настя. — Когда Ариадна подтвердила мне, что у нее не было росписи в ЗАГСе, она мне сказала, что самое главное для нее — венчание. Они скрепили свой союз перед Богом. Недавно дочь прислала мне смс, в котором написала: «Брак — это грешное сожительство». Я с ней согласна.