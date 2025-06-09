«Погуляем все»: Волочкова сделала заявление о собственной свадьбе

Анастасия Волочкова — невеста завидная. Яркая, популярная, обеспеченная… Правда, пока незамужняя. Впрочем, Анастасия уверила корреспондентов «МК»: интуиция ей подсказывает, что совсем скоро все изменится.
— Отбоя от ухажеров у меня действительно нет, но мне нужен настоящий мужчина, — заявила «МК» Анастасия. — Мне не нужен какой-то там на горизонте. Мне нужен раз и навсегда. Моя интуиция подсказывает, что наша встреча произойдет очень скоро: этот мужчина уже находится на пути ко мне.
Артистка говорит, что ее новая свадьба будет не менее шикарная, чем предыдущая. Гулять балерина планирует с размахом, по-волочковски.
— На моей свадьбе вы точно будете все, — заявляет Анастасия. — Моя дочь, например, не хотела повышенного внимания. А я буду делиться своей радостью.
Волочкова, к слову, опровергла слухи о напряженных отношениях с дочерью. По ее словам, с Аришей у нее полное доверие и взаимопонимание.
— У нас все хорошо, — призналась Анастасия. — Ариадна приезжала домой со своим мужем Никитой, друзьями. Мы прекрасно провели время и отметили свадьбу в семейном кругу. Я же на ее торжестве в Санкт-Петербурге была одним днем: у меня было мое шоу за день до этого и через день после.
Волочкова, к слову, полностью поддерживает дочь в ее желании не регистрировать отношения в ЗАГСе. По ее словам, штамп в паспорте ни к чему.
— Я не лезу в личную жизнь своей дочери: я ей полностью доверяю и уважаю любой ее выбор, — заявила Настя. — Когда Ариадна подтвердила мне, что у нее не было росписи в ЗАГСе, она мне сказала, что самое главное для нее — венчание. Они скрепили свой союз перед Богом. Недавно дочь прислала мне смс, в котором написала: «Брак — это грешное сожительство». Я с ней согласна.
Волочкова в свое время и сама не регистрировала отношения с отцом Ариши в ЗАГСе. О чем, по словам балерины, она ни разу не пожалела.
— Я хотела шоу: оно у меня было, — заявила Настя. — Потом, когда мы расстались с Игорем, мы ничего не делили, не манипулировали ребенком. А если бы был штамп, мы делили бы все мое: мои деньги, квартиры, имущество… Я изначально это понимала, поэтому в ЗАГС не пошла.