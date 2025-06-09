В Россию из плена вернулась первая группа российских военных

В начале июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между представителями РФ и Украины. Делегации договорились провести обмен пленными. Стороны намерены были передать всех тяжелораненых и тяжело больных по формуле «всех на всех». По такому же принципу согласились обменять молодых военнослужащих.