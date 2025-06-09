В Россию из плена вернулась первая группа российских военных

В Россию прибыли спасенные из плена солдаты, самолет с ними сел в Чкаловском.
Первая группа российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена, вернулась на родину. Военно-транспортный самолет Ил-76 с военными, имеющими ранения или не достигшими 25 лет, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщили российские журналисты.
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«Наши бойцы развернули российский флаг, российский триколор», — сообщили в эфире телеканала «Россия 1». В аэропорту Чкаловский приземлился военно-транспортный самолет Ил-76 с военными с российскими военнослужащими на борту. После памятной фотографии у борта все освобожденные проследовали к ожидающему транспорту.
В начале июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между представителями РФ и Украины. Делегации договорились провести обмен пленными. Стороны намерены были передать всех тяжелораненых и тяжело больных по формуле «всех на всех». По такому же принципу согласились обменять молодых военнослужащих.
Как отмечал помощник президента РФ Владимир Мединский, что Москва готова начать обмен военнопленными с Украиной в период с 7 по 9 июня. Предполагалось, что он пройдет по формуле «1200 на 1200».