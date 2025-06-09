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В Финском заливе обнаружили катер времен ВОВ

Разведывательно-водолазная команда планирует сделать фотограмметрию.

Источник: Аргументы и факты

Российские водолазы нашли в Финском заливе катер типа «Морской охотник» времен Великой Отечественной войны, сообщил руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

В беседе с РИА Новости он отметил, что разведывательно-водолазная группа намерена сделать фотограмметрию и найти судовые документы, возможно сохранившиеся в рубке.

«Он лежит на глубине 55 метров у острова Соммерс», — добавил Богданов.

Руководитель экспедиции отметил, что на катере замечены повреждения в районе кормы, при этом рубка и нос сохранились полностью.

Ранее стало известно, что в Керченском проливе найдены обломки катера времен ВОВ.

Судно в ночь шло на задание, чтобы забрать раненых, но пропало без вести. Долгое время считалось, что катер выбросило на берег, а экипаж взяли в плен.