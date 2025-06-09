Центр аналитического контроля охраны окружающей среды ежегодно проверяет около 2 тыс. предприятий

Когда люди обращаются в территориальные органы или министерство, то уже представители этих учреждений решают, есть ли основания для реагирования и есть ли там вообще источник, который может загрязнять, например, атмосферный воздух, либо сбрасывать неочищенную воду в водный объект, рассказала порядок действий Светлана Костян.