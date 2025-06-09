9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр аналитического контроля охраны окружающей среды ежегодно проверяет около 2 тыс. предприятий. Об этом рассказала заместитель начальника ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» Светлана Костян в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
Центр проводит независимые измерения в компонентах окружающей среды — сточной, поверхностной, питьевой воде, выбросах от стационарных источников предприятий (дымовых трубах), почвогрунтах, донных отложениях, рассказала Светлана Костян. «Ежегодно мы контролируем порядка 2 тыс. субъектов хозяйствования по всем направлениям, в том числе все крупные градообразующие предприятия», — отметила она.
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Контроль осуществляется по заявкам территориальных органов Минприроды. «Как правило, эти заявки направляются дважды в год. В случае, если, например, есть обращение граждан, происходит какая-то авария, замор рыбы, эти органы в адрес центра направляют дополнительные заявки, по которым осуществляется отбор проб и проведение измерений», — пояснила заместитель начальника.
Когда люди обращаются в территориальные органы или министерство, то уже представители этих учреждений решают, есть ли основания для реагирования и есть ли там вообще источник, который может загрязнять, например, атмосферный воздух, либо сбрасывать неочищенную воду в водный объект, рассказала порядок действий Светлана Костян.
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. -0-