РЖД возобновляют беспересадочное сообщение между Пхеньяном и Москвой с 17 июня

Поезд из Пхеньяна в Москву будет отправляться дважды в месяц — 3-го и 17-го числа. В российскую столицу состав прибудет 11-го и 25-го числа соответственно. Из Москвы вагоны отправятся 12-го и 26-го числа, а в Пхеньян прибудут 20-го и 4-го числа. Этот маршрут стал самым протяжённым беспересадочным железнодорожным путём в мире. Расстояние между столицами превышает 10 тысяч километров, а дорога занимает восемь дней. По пути поезд останавливается в Хасане, Уссурийске, Хабаровске, Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Кирове, Костроме и на других станциях.