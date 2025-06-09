РЖД возобновляют беспересадочное сообщение между Пхеньяном и Москвой с 17 июня

С 17 июня Российские железные дороги (РЖД) восстанавливают движение беспересадочных вагонов из Пхеньяна в Москву, а с 19 июня — из Пхеньяна в Хабаровск. Такое решение приняли после переговоров с Министерством железных дорог КНДР.
Поезд из Пхеньяна в Москву будет отправляться дважды в месяц — 3-го и 17-го числа. В российскую столицу состав прибудет 11-го и 25-го числа соответственно. Из Москвы вагоны отправятся 12-го и 26-го числа, а в Пхеньян прибудут 20-го и 4-го числа. Этот маршрут стал самым протяжённым беспересадочным железнодорожным путём в мире. Расстояние между столицами превышает 10 тысяч километров, а дорога занимает восемь дней. По пути поезд останавливается в Хасане, Уссурийске, Хабаровске, Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Кирове, Костроме и на других станциях.
Сообщение с Хабаровском будет организовано раз в месяц. Из Пхеньяна поезд отправится 19-го числа и прибудет в Хабаровск 21-го. Обратный рейс из Хабаровска стартует 21-го числа, а в Пхеньян состав прибудет 23-го. Время в пути составит чуть больше двух дней.
Пассажиров будут перевозить в купейных вагонах, подготовленных железными дорогами КНДР. Билеты поступят в продажу в ближайшее время в железнодорожных кассах. Купить их можно будет за 60 дней до отправления.
Ранее сообщалось, что в этом году КНДР планируют посетить замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.