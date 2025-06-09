Дом дур-4: «Не нужна родителям с 9 лет, спит со взрослым мужчиной с 13»

Что когда она вырастет и пойдет в ресторан с любимым мужчиной, тот обязательно спросит ее, что за фигня покрывает ее руки вплоть до ключиц. «Не спросит, я надену платье с длинными рукавами». «Но потом тебе придется раздеться. “Я разденусь в темноте”. “А утром?” “А я уйду еще ночью” “А когда вы встретитесь снова? Или ты всегда будешь уходить от него в темноте?” “Что ты ко мне пристала? У меня вообще никого больше не будет, кроме того, кто сейчас. А он про меня и так все знает. А в 30 лет я буду уже лежать в могиле”. “И от чего же ты умрешь?” “От старости”. “То есть я, по-твоему, уже старая? Потому что мне намного больше, чем 30”.