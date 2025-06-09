Здесь исполняются мечты: участники проекта «Московское долголетие» учатся управлять самолетом

Крупнейший досуговый оздоровительный и образовательный проект «Московское долголетие» стартовал в столице в 2018 году. За семь лет проект объединил более 620 тысяч людей старшего возраста. Сегодня в столице работает 141 центр «Московского долголетия», все занятия в рамках проекта проводятся бесплатно. «Вечерняя Москва» побывала на занятиях по пилотированию.
В проекте «Московское долголетие» работает более 40 различных направлений. Люди старшего возраста выбирают себе занятия по интересам: учатся рисовать, занимаются спортом, осваивают профессионально вокал, изучают иностранные языки, а кто-то учится летать.
Так, летная школа «Авиатор» которая на протяжении одиннадцати лет готовит авиационную смену: летчиков, инженеров, диспетчеров, авиаконструкторов и других специалистов в области авиации, шесть лет назад присоединилась к проекту «Московское долголетие», и сегодня там занимаются более 300 учеников старшего возраста.
— И ничего удивительного в том, что люди, перешагнувшие 60−70, даже 80-летний возраст, приходят к нам в школу, нет, — говорит директор летной школы «Авиатор» Евгений Мартенюк. — Дело в том, что в советское время многие мальчишки занимались в клубах ДОСААФ, где осваивали полеты на планерах, прыгали с парашютом и мечтали связать свою профессиональную жизнь с авиацией. Не у всех это получилось по разным причинам, но мечта детства осталась.
Как добавляет Евгений Мартенюк, когда у любого человека вне зависимости от возраста исполняется детская мечта, он становится счастливым.
Кстати, сам Евгений Иванович тоже когда-то мечтал стать летчиком. Говорит, что его детство прошло в районе аэропорта, и, взрослея в окружении людей, чья жизнь неразрывно связана с авиацией, других идей и планов у него не было.
— Хотя мой, папа пилот гражданской авиации, который всю жизнь летал, всегда мне говорил: «Ищи вариант “Б”, на случай если не пройдешь медкомиссию, завалишь экзамены. Но у меня до сих пор нет этого варианта “Б”, — признается военный летчик, майор запаса Евгений Мартенюк.
Говорят, что, однажды влюбившись в небо, невозможно эту любовь отпустить. С этим утверждением Евгений Иванович полностью согласен.
— Когда летаешь, испытываешь чувство свободы, управляя гигантским самолетом, который полностью тебе подвластен, — рассказывает военный летчик. — На военных самолетах вообще летать интересно, потому что всегда разные задания: то на больших высотах летим, то на малых, то групповые полеты, то разные метеоусловия, которые порой тебе мешают, но ты все это преодолеваешь и получаешь большое удовольствие от достижения цели.
Сегодня Евгений Мартынюк передает свой накопленный большой профессиональный опыт участникам проекта «Московское долголетие». Наставником он стал несколько лет назад. Он убежден: любой человек, который достиг каких-то профессиональных успехов в жизни, обязан свои знания передать.
— Он не должен эти знания забирать с собой, он должен ими делиться с другими людьми, с моей точки зрения это правильно, — говорит Мартенюк. — Человек должен постоянно развиваться. И у меня настала такая пора, что я хочу делиться и своим опытом и знаниями с нашими учениками серебряного возраста.
Два раза в неделю ученики летной школы спешат на занятия по пилотному мастерству. Среди них и москвич Валерий Сорокин.
— Кто из пацанов не мечтал в наше время стать летчиком? Но в итоге это получается у единиц, у меня не случилось. А вот сейчас у меня есть возможность прикоснуться к своей мечте, — говорит Валерий Иванович.
И несмотря на то, что в жизни он выбрал другую профессию, интерес к авиации с годами не исчез, а возможность постигать азы пилотирования у военного пенсионера Валерия Сорокина появилась несколько лет назад.
— Поэтому и пришел в школу, где учат пилотированию, — говорит он. — Мне было очень интересно, поэтому и сложности в изучении материала, а они, конечно, были у всех, я не замечал.
А буквально весной этого года Валерий Иванович стал инструктором, и сегодня он помогает другим осваивать эту сложную науку.
— Учу выполнять на тренажерах взлет-посадку, объясняю, показываю, контролирую, чтобы все было выполнено правильно, — говорит он.
У каждого участника проекта, кто приходит на занятия, есть несколько стимулов, и самый главный из них, конечно, это полетать на самолете и почувствовать себя пилотом.
— У нас в клубах находятся настоящие кабины самолетов, в которых сделаны тренажеры, и каждое занятие мы летаем. Летаем в разных странах, разных метеоусловиях, — поясняет Евгений Мартенюк.
Причем полетать — это не значит просто посидеть за штурвалом самолета, выполняя команды преподавателя. На занятиях все максимально приближено к настоящим полетам, а значит, нужны профессиональные знания. Поэтому начинают с теории. Как рассказывает Евгений Мартенюк, на занятиях изучают краткий курс училища летчиков, без глубокого погружения.
— Аэродинамика, навигация, конструкция самолета, устройство и принцип работы реактивного двигателя, авиационная метеорология, изучаем авиационный английский язык, порядок выполнения полетов, ведение радиосвязи — вот лишь часть тем нашего курса, — говорит Евгений Мартенюк.
На немой вопрос, как это все можно запомнить человеку неподготовленному, он сразу же поясняет, что никто никуда не спешит, шаг за шагом, материал повторяется, участники летной школы не только запоминают весь учебный материал, но и, самое главное, могут его применить на практике, когда летают на тренажерах самолета.
Полеты на тренажерах помогают тренировать вестибулярный аппарат, кстати, как показывает практика, во время выполнения первых полетов некоторых «укачивает», но и память.
Что интересно, наравне с мужчинами летное дело осваивают и женщины.
Так, например, москвичка Елена Барбазанова говорит, что технику любит всю жизнь, за плечами у нее — физмат.
— Так что без техники жить я просто не могу, — признается она с улыбкой. — Машину водить опасаюсь и, чтобы быть в своей стихии, выбрала это замечательное направление в проекте «Московское долголетие». Где не только можно общаться с техникой, но и подвергнуть себя разным испытаниям. Чтобы клетки мозга не старели, нужно осваивать новое, получать знания.
Учиться, по словам Елены Витальевны, довольно сложно.
— Но очень интересно! И все сложности преодолимы, было бы желание! — говорит москвичка. — Я, когда еду в автобусе в школу, время не теряю, повторяю пройденный материал, формулы, по которым рассчитывается длина разбега и пробега, высота полета и многое другое.
А в прошлом году участники проекта «Московское долголетие» совершили виртуальный полет. Они повторили легендарный беспосадочный перелет Валерия Чкалова по маршруту Москва — Северный полюс — Ванкувер.
— Ровно год назад мы устроили первый в мире виртуальный беспосадочный перелет. Наш полет, как и в 1936 году, начался в 4:05. И первым взлетал Герой России летчик-космонавт Олег Артемьев, а далее передал штурвал участникам проекта «Московское долголетие». Полет длился 63 часа 16 минут, — вспоминает Евгений Мартенюк. — Летели тем же маршрутом, на этом же самолете — АНТ-25. Мы долго готовились к этому перелету. К нам в этот день присоединились родственники Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова. Это тот экипаж, который выполнял перелет.
Перелет завершился в том же самом месте, где 88 лет назад приземлился экипаж Валерия Чкалова, сейчас там стоит памятный обелиск. Участников перелета 2024 года по видео в прямом эфире приветствовали жители Ванкувера. А когда он завершился, его участники поделились своими ощущениями, и все единогласно отметили, что это было одно из лучших приключений в их жизни.
Это событие, к слову, стало и самым большим экзаменом для пилотов старшего возраста, так как полет выполнялся без использования автопилота — полностью в ручном управлении. И ошибиться, а значит, разбить самолет — было нельзя.
Говорят, что жизнь пенсионера обыденна и размеренна. Но это утверждение опровергают люди старшего возраста, которые, став участниками проекта «Московское долголетие», наполнили свою жизнь яркими эмоциями, интересными событиями, новыми знакомствами, активными мероприятиями и большими личными достижениями, мечтами и планами. Они реализуют свою мечту и достигают новых вершин каждый день.
— Огня в глазах своих учеников я не вижу, — с улыбкой говорит военный летчик, майор запаса Евгений Мартенюк. — Каждый день я вижу в них настоящее огнище!
ЦИТАТА.
Людмила Стебенкова, депутат Мосгордумы:
— «Проект “Московское долголетие” сумел в короткий срок разрушить стереотипы о возрасте. Мы все смогли по-новому взглянуть на людей старше 60: если еще недавно было принято считать этот возраст старостью, то сейчас очевидно, что это возраст активности, возраст счастья, время, когда не поздно познавать новое, исполнять мечты, находить друзей и устраивать личную жизнь.
ДОСЬЕ.
Евгений Иванович Мартенюк, бывший военный летчик, майор запаса.
Еще в школьные годы стал заниматься в ДОСААФ, в 15 лет уже прыгнул самостоятельно с парашютом, к 16 годам стал летать на планере, ровно через год, совершил свой первый самостоятельный полет на планере.
После школы Евгений Мартенюк поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище, после окончания которого летал на военно-транспортных самолетах — ИЛ-29, ТУ-134, АН-24, АН-26, АН-12. В 28 лет он получил воинское звание майор и стал самым молодым старшим офицером авиационного полка.
За плечами Евгения Ивановича 200 прыжков с парашютом. В 2014 году основал летную школу «Авиатор».
В 2019 году стал «Человеком года» в рамках программы мэра Москвы «Московское долголетие».
Мнения.
Почему занятия в школе «Авиатор» привлекают представителей старшего поколения?
Александр Именитов, пенсионер, 84 года:
— Я всегда хотел быть летчиком, но, к сожалению, у меня не получилось им стать по здоровью. Но на моей любви к авиации это не сказалось, я ее всю жизнь любил и продолжаю это делать и сейчас. Поэтому и пришел в летную школу «Авиатор». А если говорить о целях, то моя цель сегодня — это отучиться в летной школе и потом купить сертификат и самостоятельно попробовать управлять воздушным судном. Так что да, я исполняю здесь свою заветную мечту! Мне, безусловно, нравится здесь учиться, у нас отличные преподаватели, дружный коллектив, интересные занятия. Каждый раз идешь всегда сюда с хорошим настроением, да и чувствуешь себя моложе!
Татьяна Мелюшева, пенсионер, 73 года:
— Я в школе занимаюсь уже почти два года. Когда-то случайно узнала, что идет набор участников проекта «Московское долголетие» в летную школу. И я прямо мгновенно загорелась, я сразу же как-то почувствовала, что это именно мое направление. И интуиция меня не обманула, занимаюсь с огромным удовольствием и интересом. На протяжении всего времени я просто лечу на эти занятия. Мне все очень нравится. А вот летать, я имею в виду как пассажир, честно говоря, я немного боюсь. Думаю, мне надо еще немного времени и в моих планах появится путешествие на самолете. И в течение полета я буду наслаждаться временем, проведенным на борту.
Владимир Сюксин, пенсионер, 66 лет:
— Я пришел в летную школу «Авиатор» не так давно — всего-то в сентябре прошлого года. А все потому, что мне захотелось вспомнить про авиацию, ведь я когда-то служил в военно-воздушных силах. Заниматься в нашем летном клубе мне очень нравится. Здесь отличные преподаватели, которые готовы делиться своим огромным опытом и знаниями. Кстати, мы получаем на занятиях очень большой объем довольно специальных знаний, узкого профиля. Класс для занятий оборудован большим количеством авиационных приборов и другим оборудованием, и это впечатляет, особенно новичков. И, конечно же, впечатляют полеты на авиатренажерах.