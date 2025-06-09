Здесь исполняются мечты: участники проекта «Московское долголетие» учатся управлять самолетом

— Я всегда хотел быть летчиком, но, к сожалению, у меня не получилось им стать по здоровью. Но на моей любви к авиации это не сказалось, я ее всю жизнь любил и продолжаю это делать и сейчас. Поэтому и пришел в летную школу «Авиатор». А если говорить о целях, то моя цель сегодня — это отучиться в летной школе и потом купить сертификат и самостоятельно попробовать управлять воздушным судном. Так что да, я исполняю здесь свою заветную мечту! Мне, безусловно, нравится здесь учиться, у нас отличные преподаватели, дружный коллектив, интересные занятия. Каждый раз идешь всегда сюда с хорошим настроением, да и чувствуешь себя моложе!