Алсу намекнула на возможное воссоединение с Яном Абрамовым

Российская певица и телеведущая Алсу опубликовала пост с размышлениями об отношениях. В публикации она рассказала о необходимости «качественно разговаривать о прошлом», что ее подписчики приняли за намек на возможное воссоединение со своим бывшим супругом, предпринимателем Яном Абрамовым.
Певица рассказала, что сейчас читает книгу об отношениях. Артистка призналась, что благодаря тексту она с другой стороны посмотрела на причины семейных конфликтов, в основе которых лежат детские травмы.
— Одно из главных составляющих благополучных длительных отношений — это диалог. В первую очередь, оказывается, надо качественно разговаривать о нашем прошлом… Что вы думаете о том, что, если посмотреть на партнера сквозь призму трудностей, которые ему пришлось пережить, вы начнете больше сочувствовать и принимать его и меньше видеть в нем противника? — написала Алсу в своем микроблоге.
Она добавила, что собирается применить полученные знания на практике.
Алсу и Ян Абрамов подали заявление на развод 24 мая 2024 года. Певица подчеркнула, что она будет продолжать встречаться с Абрамовым, вместе с ним окружать своих детей вниманием и воспитывать их в дружеской атмосфере.