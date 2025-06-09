Алсу намекнула на возможное воссоединение с Яном Абрамовым

— Одно из главных составляющих благополучных длительных отношений — это диалог. В первую очередь, оказывается, надо качественно разговаривать о нашем прошлом… Что вы думаете о том, что, если посмотреть на партнера сквозь призму трудностей, которые ему пришлось пережить, вы начнете больше сочувствовать и принимать его и меньше видеть в нем противника? — написала Алсу в своем микроблоге.