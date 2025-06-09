Новое исследование подтверждает существование созданных червями уникальных структур

Автор исследования Даниэла Перес рассказывает: «Если учесть, что длина одного червя — всего около миллиметра, то перемещение на расстояние более двух метров — это практически невозможное за один прыжок или ползание. Поэтому мы предположили, что они используют башни как средство автостопа, цепляясь за других червей и перемещаясь группой». В ходе экспериментов было установлено, что эти структуры реагируют на раздражители — например, при приближении к мухе или металлической кирке, башни быстро перемещаются в сторону источника раздражения.