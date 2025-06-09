Саудовская Аравия развязала нефтяную войну против США: кому достанется больше всего

В последние годы Саудовская Аравия пыталась поддерживать цены на нефть, сокращая производство и продвигая квоты в рамках ОПЕК+. Однако конкуренты, пользуясь этим, наращивали собственную добычу. В марте восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу на 411 тысяч баррелей в сутки вместо запланированных 135 тысяч. Новые объемы начали поступать на рынок с мая, а позднее аналогичные решения приняли для июня и июля. Источники также сообщили, что Саудовская Аравия таким образом наказывает партнеров, которые не выполняли свои обязательства по квотам.