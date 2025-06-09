Саудовская Аравия развязала нефтяную войну против США: кому достанется больше всего

Саудовская Аравия начала ценовую войну на нефтяном рынке, где главным соперником стали американские компании, чьи затраты на добычу значительно выше. Об этом сообщил глава отдела сырьевых исследований Bank of America Франсиско Бланш в эфире Bloomberg TV. По его словам, Эр-Рияд изменил стратегию, отказавшись от краткосрочного увеличения добычи в пользу долгосрочного давления на конкурентов.
В последние годы Саудовская Аравия пыталась поддерживать цены на нефть, сокращая производство и продвигая квоты в рамках ОПЕК+. Однако конкуренты, пользуясь этим, наращивали собственную добычу. В марте восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу на 411 тысяч баррелей в сутки вместо запланированных 135 тысяч. Новые объемы начали поступать на рынок с мая, а позднее аналогичные решения приняли для июня и июля. Источники также сообщили, что Саудовская Аравия таким образом наказывает партнеров, которые не выполняли свои обязательства по квотам.
Тем временем в США администрация Дональда Трампа планирует отменить ограничения, введенные при Джо Байдене, которые препятствовали добыче нефти на крупном месторождении в Аляске. По оценкам экспертов, там находится около 8,7 миллиарда баррелей нефти, доступной для добычи, сообщил министр внутренних дел Даг Бургум в беседе с Bloomberg.