Депутат Арефьев усомнился в примирении США и РФ после визита отца Маска в Москву

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев в понедельник, 9 июня, выразил сомнение в том, что визит американского предпринимателя и отца Илона Маска Эррола Маска в Москву для участия в «Форуме будущего — 2050» поспособствует примирению России и США.
Парламентарий отметил, что поездка бизнесмена может быть «пристрелочной», и допустил, что после нее пройдет «ряд мероприятий для реализации какого-то проекта» совместно с Маском.
— Илон Маск поссорился с Трампом, ушел от него. А поскольку многое зависит от президента, то вряд ли Маску удастся каким-то образом примирить Россию и Соединенные Штаты и завязать какую-то дружбу, — подчеркнул Арефьев.
Он отметил, что в текущий момент «ни на что не надеется», но предположил, что поездкой отца в Россию Илон Маск хочет продемонстрировать Трампу свою значимость, передает «Газета.ру».
Эррол Маск назвал «полной чушью» восприятие России в американской прессе и отметил, что его сыновья пытались отговорить его самого и его дочь Александру от поездки в страну. Бизнесмена охарактеризовал подобную ситуацию как «бессмыслицу».