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Лезть в фонтан уже нет смысла: В Молдове спадет жара до +25 градусов

Прогноз погоды в Молдове на вторник, 10 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 10 июня, в Молдове будет уже не так жарко.

Днем — до +25 градусов.

Правда, солнечно.

Осадков не предвидится.

Ночью и вовсе +12 градусов, как будто и не лето, — замерзнуть можно.

В общем, небольшая передышка от жары.

В среду температура воздуха поднимется до +30 градусов.

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