Лезть в фонтан уже нет смысла: В Молдове спадет жара до +25 градусов

Во вторник, 10 июня, в Молдове будет уже не так жарко.
Днем — до +25 градусов.
Правда, солнечно.
Осадков не предвидится.
Ночью и вовсе +12 градусов, как будто и не лето, — замерзнуть можно.
В общем, небольшая передышка от жары.
В среду температура воздуха поднимется до +30 градусов.
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