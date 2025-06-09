Руководитель района Уфы предупредил о фейковом профиле с его фото в популярной соцсети

Хамитов заявил, что не имеет отношения к этому аккаунту и призвал граждан не доверять размещенной там информации. Также руководитель района попросил жителей сообщать о подобных страницах в техподдержку соцсетей или ему лично для оперативной блокировки. Коллег и знакомых он попросил сразу связываться с ним напрямую при получении подозрительных сообщений.