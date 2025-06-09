Руководитель района Уфы предупредил о фейковом профиле с его фото в популярной соцсети

Глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов предупредил граждан о мошеннической странице в соцсетях. По его словам, неизвестные создали фейковый профиль с его фотографией, пытаясь представить его как личный блог чиновника.
Хамитов заявил, что не имеет отношения к этому аккаунту и призвал граждан не доверять размещенной там информации. Также руководитель района попросил жителей сообщать о подобных страницах в техподдержку соцсетей или ему лично для оперативной блокировки. Коллег и знакомых он попросил сразу связываться с ним напрямую при получении подозрительных сообщений.
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