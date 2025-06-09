Ковальчук: именем академика Велихова назовут исследовательское судно

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Новое российское исследовательское судно получит имя академика Евгения Велихова, умершего в декабре 2024 года. Соответствующее предложение будет поддержано в ближайшее время, сообщил заместитель председателя, руководитель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Мы сделали с Морской коллегией предложение [спустить на воду] исследовательское судно “Академик Велихов”. Оно будет поддержано в ближайшее время», — сказал Ковальчук, выступая на вечере памяти академика Евгения Велихова, проходящем в столичном Доме ученых им. А. П. Александрова НИЦ «Курчатовский институт».
Выдающийся ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза Евгений Велихов с 1973 года был научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ИТЭР. С 1992 года по 2001 год — председатель Совета по техническому проектированию международного (ЕС, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США, Япония) термоядерного экспериментального реактора ИТЭР, в 2006 году стал членом международного совета ИТЭР от России, с 2010 года по 2012 год — председатель совета ИТЭР. Академик работал в Курчатовском институте с 1961 года, где прошел путь от младшего научного сотрудника до директора. В 1992—2015 годах — президент НИЦ «Курчатовский институт». В его честь одному из космических тел присвоено имя «Малая планета № 3601 Велихов».
Велихов умер 5 декабря 2024 года на 90-м году жизни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.