Ковальчук: именем академика Велихова назовут исследовательское судно

Выдающийся ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза Евгений Велихов с 1973 года был научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ИТЭР. С 1992 года по 2001 год — председатель Совета по техническому проектированию международного (ЕС, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США, Япония) термоядерного экспериментального реактора ИТЭР, в 2006 году стал членом международного совета ИТЭР от России, с 2010 года по 2012 год — председатель совета ИТЭР. Академик работал в Курчатовском институте с 1961 года, где прошел путь от младшего научного сотрудника до директора. В 1992—2015 годах — президент НИЦ «Курчатовский институт». В его честь одному из космических тел присвоено имя «Малая планета № 3601 Велихов».