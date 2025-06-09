«Манеж сгорел, но Глазунов бессмертен»: 95 лет назад родился великий художник

Прошли годы, и, пользуясь знакомством, я напросился на интервью; как раз в те дни в центре Москвы бывшие царские конюшни сгорели дотла, и Глазунов сокрушенно оплакивал Манеж, с которым был связан первый его триумф. А я вспомнил, как студентом часов пять промаялся в опоясывающей в несколько рядов Манеж очереди, чтобы попасть «на Глазунова», куда устремилась вся Москва.