Умер автор бестселлеров «День Шакала» и «Псы войны» Фредерик Форсайт

На 87-м году жизни умер английский писатель Фредерик Форсайт, автор бестселлеров-триллеров и бывший агент МИ-6. Об этом сообщает The Guardian.
Писатель умер после продолжительной болезни, уточняет издание.
Форсайт написал такие романы, как «День Шакала», «Досье Одесса» и «Псы войны». Серию романов распродали тиражом свыше 75 млн экземпляров по всему миру, его наградили Орденом Британской империи в 1997 году.
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