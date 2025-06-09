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Умер автор бестселлеров «День Шакала» и «Псы войны» Фредерик Форсайт

Форсайт написал такие романы, как «День Шакала», «Досье Одесса» и «Псы войны».

Источник: Аргументы и факты

На 87-м году жизни умер английский писатель Фредерик Форсайт, автор бестселлеров-триллеров и бывший агент МИ-6. Об этом сообщает The Guardian.

Писатель умер после продолжительной болезни, уточняет издание.

Форсайт написал такие романы, как «День Шакала», «Досье Одесса» и «Псы войны». Серию романов распродали тиражом свыше 75 млн экземпляров по всему миру, его наградили Орденом Британской империи в 1997 году.

Ранее стало известно, что умерла один из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская. Под ее руководством в Романовской галерее создали новую постоянную экспозицию, посвященную прикладному искусству Европы XI-XV веков.