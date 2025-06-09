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В Ростове врачи спасли женщину после отдыха в Таиланде

Внематочная беременность едва не убила ростовчанку.

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Источник: Комсомольская правда

Ростовские врачи совершили настоящее чудо, спасая 41-летнюю землячку, вернувшуюся из Таиланда с серьезными проблемами со здоровьем. История началась еще на курорте, где у женщины появились тревожные симптомы — кровянистые выделения и острые боли внизу живота. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В местной больнице туристке диагностировали внематочную беременность и назначили препарат, который в России уже давно не применяется в медицинской практике. К сожалению, ситуация от местного лечения только ухудшилась. Через неделю после возвращения в Ростов состояние женщины резко ухудшилось. УЗИ показало диагноз — внутрибрюшинное кровотечение.

На помощь пришли специалисты городской больницы № 6. Дежурный врач, акушер-гинеколог высшей категории Елена Пахлян провела экстренную операцию. Медикам пришлось удалить разорвавшуюся маточную трубу и бороться с последствиями массивной кровопотери. Благодаря своевременной помощи жизнь пациентки была спасена.

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