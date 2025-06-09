В Ростове врачи спасли женщину после отдыха в Таиланде

В местной больнице туристке диагностировали внематочную беременность и назначили препарат, который в России уже давно не применяется в медицинской практике. К сожалению, ситуация от местного лечения только ухудшилась. Через неделю после возвращения в Ростов состояние женщины резко ухудшилось. УЗИ показало диагноз — внутрибрюшинное кровотечение.