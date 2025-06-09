Балицкий опубликовал новый список погибших бойцов ВСУ

Глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале новый список идентифицированных тел погибших солдат украинской армии, который включает 91 пункт.
«Продолжается работа по идентификации тел погибших бойцов ВСУ, которых их командиры бросили на поле боя. Публикуем новые списки идентифицированных тел украинских солдат, чтобы родственники могли найти своих погибших», — говорится в публикации.
Как отметил губернатор Запорожской области, ему сообщили о том, что родственники пропавших без вести военнослужащих ВСУ благодарны за публикацию данных о них. По его словам, киевским режим «относится к своим людям как к расходному материалу», а российская сторона проявляет уважение к погибшим.