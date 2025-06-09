Балицкий опубликовал новый список погибших бойцов ВСУ

Как отметил губернатор Запорожской области, ему сообщили о том, что родственники пропавших без вести военнослужащих ВСУ благодарны за публикацию данных о них. По его словам, киевским режим «относится к своим людям как к расходному материалу», а российская сторона проявляет уважение к погибшим.