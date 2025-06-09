Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо украинцев в грузовике со скотом пытались сбежать в Румынию

Украинцы должны были заплатить 18 тысяч долларов за помощь в побеге.

Источник: Аргументы и факты

Четверо украинцев пытались на грузовике со скотом сбежать из страны в Румынию, чтобы избежать мобилизации. Их задержали сотрудники погранслужбы (ГПСУ).

«Группа дельцов придумала схему, по которой под видом выезда на выпас скота вывозили в высокогорное пограничье двух жителей Винницкой области, жителя Волыни и жителя Черкасской области», — следует из сообщения на сайте ГПСУ.

Водитель и пастух специальным образом оборудовали грузовик, установив в нем двойное дно. Мужчины прятались в нижнем ярусе, над ними были загружены разные вещи, а также три свиньи, две козы и теленок.

«За предоставленный “сервис” дельцы рассчитывали получить от всех своих “подопечных” $18 тысяч», — добавили в ведомстве.

Ранее глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, в том числе женщины, должно быть готово к мобилизации.

Берлинская подчеркнула, что «неприкасаемых» в этом вопросе быть не должно.