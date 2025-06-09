«Тупиковая ветвь»: Милонов сравнил уехавших из России мужчин с неандертальцами

Уехавшие после начала специальной военной операции на Украине россияне не являются мужчинами, так как не способны быть отцами, а также защищать свои семью и родину. Об этом в понедельник, 9 июня, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи Виталий Милонов.