«Тупиковая ветвь»: Милонов сравнил уехавших из России мужчин с неандертальцами

Уехавшие после начала специальной военной операции на Украине россияне не являются мужчинами, так как не способны быть отцами, а также защищать свои семью и родину. Об этом в понедельник, 9 июня, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи Виталий Милонов.
По словам депутата, мигрировавшие после 2022 года из России мужчины являются представителями «тупиковой ветви развития». Парламентарий уточнил, что эти люди не способны практически ни на что полезное и только стремятся «к спариванию без цели создания семьи».
— Выехавшие беглецы и подонки обладают такой гиперактивностью, в этом ничего удивительного нет, — передает слова Милонова «Газета.ru».
Депутат ранее предложил перестать показывать в кино и сериалах положительный образ одинокого и бездетного мужчины за 40 лет.
Депутат Законодательного собрания Кировской области Ольга Борисова в свою очередь призвала запретить пропаганду одиночества.
Журналистка Ксения Собчак также предложила запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак, так как до этого возраста они еще недостаточно зрелые.