Киберпреступники нацелились на аккаунты россиян: аферисты создали клон популярного менеджера паролей

Кроме того, в преддверии Дня России мошенники разработали новый способ обмана. Они похищают аккаунты в Telegram, заманивая пользователей участием в розыгрыше с обещанием выигрыша в миллион рублей от государства. Для этого преступники используют Telegram-ботов и массовые рассылки. Через социальные сети они рекламируют фальшивые конкурсы, приуроченные ко Дню Победы. Если пользователь соглашается участвовать, у него запрашивают контактные данные. Затем под предлогом подтверждения личности просят сообщить код из СМС или мессенджера, что позволяет злоумышленникам завладеть аккаунтом.