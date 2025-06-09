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Киберпреступники нацелились на аккаунты россиян: аферисты создали клон популярного менеджера паролей

МВД предупредило о поддельном менеджере паролей KeePass.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты компании «Касперский» выявили распространение фальшивой версии программы KeePass, используемой для управления паролями. Об этом сообщили в Telegram-канале УБК МВД России.

Злоумышленники начали распространять поддельное приложение через фальшивые сайты с середины 2024 года, и эта активность продолжается. Программа KeePass предназначена для защиты данных пользователей, но в поддельной версии содержится вредоносный код. Он сохраняет пароли в незашифрованном виде, что позволяет хакерам легко получать доступ к личной информации.

Эксперты рекомендуют тщательно проверять источник, с которого скачивается приложение. Перед установкой нужно убедиться, что сайт является официальным, и использовать только надежные ресурсы для загрузки программ.

Кроме того, в преддверии Дня России мошенники разработали новый способ обмана. Они похищают аккаунты в Telegram, заманивая пользователей участием в розыгрыше с обещанием выигрыша в миллион рублей от государства. Для этого преступники используют Telegram-ботов и массовые рассылки. Через социальные сети они рекламируют фальшивые конкурсы, приуроченные ко Дню Победы. Если пользователь соглашается участвовать, у него запрашивают контактные данные. Затем под предлогом подтверждения личности просят сообщить код из СМС или мессенджера, что позволяет злоумышленникам завладеть аккаунтом.