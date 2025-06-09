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В Госдуму внесли закон о присвоении добровольцам званий без прохождения сборов

Законопроект о присвоении добровольцам званий составлен по поручению Путина.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность присваивать добровольцам спецоперации воинские звания без прохождения военных сборов. С инициативой выступило правительство РФ. Документ размещен в электронной базе ГД.

Законопроект предлагает внести правки в федеральный закон. Они предусматривают, что находящимся в запасе добровольцам могут быть присвоены воинские звания без прохождения военных сборов. Однако такая опция будет доступна не всем. Она распространится на людей, находившихся в добровольческих формированиях ВС РФ не менее шести месяцев. Также подчеркивается, что законопроект подготовлен в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.

Тем временем в Госдуму также внесен другой законопроект. Он предусматривает запрет для авиакомпаний. Согласно документу, последние не смогут самостоятельно устанавливать критерии для ручной клади. В частности, задавать стандарты веса и габаритов.