В Госдуму внесли закон о присвоении добровольцам званий без прохождения сборов

Законопроект предлагает внести правки в федеральный закон. Они предусматривают, что находящимся в запасе добровольцам могут быть присвоены воинские звания без прохождения военных сборов. Однако такая опция будет доступна не всем. Она распространится на людей, находившихся в добровольческих формированиях ВС РФ не менее шести месяцев. Также подчеркивается, что законопроект подготовлен в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.