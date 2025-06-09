Мединский: РФ будет и дальше работать над возвращением военных из плена

Россия будет и дальше работать над возвращением военных из плена на родину, заявил помощник российского президента Владимир Мединский.
«В рамках стамбульских договоренностей сегодня домой начали возвращаться из плена наши воины. Будем работать дальше, чтобы все как можно быстрее оказались на родине», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.
Мединский подчеркнул, что Россия своих не бросает.
Напомним, 9 июня ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с Украины первой группы российских военных в возрасте до 25 лет.
РФ взамен отправила аналогичную по численности группу.