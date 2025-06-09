Дуров встревожился от мысли, что его задержали из-за русской фамилии

Дуров верит в то, что арест во Франции не вызван этнической принадлежностью.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил надежду, что задержание во Франции не имело отношения к его национальной принадлежности. Об этом он рассказал в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.
«Если бы [американских предпринимателей] Марка Цукерберга или Илона Маска задержали в частной зоне аэропорта имени де Голля, это вызвало бы мировой резонанс. Но вас задержали — и все такие: “У него русская фамилия, наверное, все нормально”, — иронично отметил Карлсон. В ответ на это Павел Дуров выразил надежду, что подобная ситуация не обусловлена его национальной принадлежностью. Когда Карлсон предположил, что именно этот фактор, вероятно, сыграл роль, Дуров отметил, что в таком случае подобное положение дел вызывает серьезную обеспокоенность.
Дуров подчеркнул, что не имел аналогичного опыта в государствах, которые на Западе принято относить к числу авторитарных. Как отметил основатель Telegram, до поездки в Париж он посещал ряд таких стран, где его мессенджер пользуется широкой популярностью. В ответ на вопрос о возможных задержаниях на территории России Дуров заявил, что подобных случаев с ним не происходило.
Ранее Павел Дуров сообщил о том, что скоро покинет Францию. В своем Telegram-канале он написал о планируемом визите в Дубай. Поездка состоится в июне, пишет телеканал 360.