Дуров встревожился от мысли, что его задержали из-за русской фамилии

«Если бы [американских предпринимателей] Марка Цукерберга или Илона Маска задержали в частной зоне аэропорта имени де Голля, это вызвало бы мировой резонанс. Но вас задержали — и все такие: “У него русская фамилия, наверное, все нормально”, — иронично отметил Карлсон. В ответ на это Павел Дуров выразил надежду, что подобная ситуация не обусловлена его национальной принадлежностью. Когда Карлсон предположил, что именно этот фактор, вероятно, сыграл роль, Дуров отметил, что в таком случае подобное положение дел вызывает серьезную обеспокоенность.