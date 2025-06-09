Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 25 участках

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: пр. Дзержинского (от 1-го Извозного переулка до пр. Жукова), ул. Шаранговича, ул. Кижеватова, ул. Маяковского, ул. Ольшевского, МКАД (от пр. Дзержинского до ул. Кижеватова), ул. Гусовского, пр. Газеты Правда, ул. Чюрлениса, ул. Неманская, ул. Казинца, МКАД (41−42 км), ул. Ангарская, ул. Герасименко, ул. Турова, ул. Нестерова, ул. Матусевича, ул. Якубовского, ул. Лещинского, ул. Одоевского, ул. Стариновская, ул. Острошицкая, МКАД (от пр. Дзержинского до ул. Притыцкого), ул. Володарского, ул. Гурского.