Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Фредерик Форсайт, автор бестселлеров-триллеров «День Шакала» и «Псы войны»

Серия романов Форсайта была распродана тиражом более 75 миллионов экземпляров по всему миру.

В возрасте 86 лет после непродолжительной болезни умер английский писатель, автор бестселлеров-триллеров и бывший агент МИ-6 Фредерик Форсайт. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Фредерик Форсайт, писатель, превративший свои приключения в качестве журналиста и работу в МИ-6 в бестселлеры-триллеры, скончался после непродолжительной болезни в возрасте 86 лет», — говорится в публикации.

Писатель Форсайт является автором таких романов, как «День Шакала», «Досье Одесса» и «Псы войны». Серия его романов была распродана тиражом более 75 миллионов экземпляров по всему миру.

Как писал сайт KP.RU, 8 июня в Париже в возрасте 92 лет умерла последняя внучка русского театрального режиссера Константина Станиславского Ольга Алексеева-Мардухаева. Уточнялось, что прощание с Алексеевой пройдет 10 июня в Трехсвятительском кафедральном храме столицы Франции.