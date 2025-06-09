Умер Фредерик Форсайт, автор бестселлеров-триллеров «День Шакала» и «Псы войны»

В возрасте 86 лет после непродолжительной болезни умер английский писатель, автор бестселлеров-триллеров и бывший агент МИ-6 Фредерик Форсайт. Об этом сообщила газета The Guardian.
«Фредерик Форсайт, писатель, превративший свои приключения в качестве журналиста и работу в МИ-6 в бестселлеры-триллеры, скончался после непродолжительной болезни в возрасте 86 лет», — говорится в публикации.
Писатель Форсайт является автором таких романов, как «День Шакала», «Досье Одесса» и «Псы войны». Серия его романов была распродана тиражом более 75 миллионов экземпляров по всему миру.
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