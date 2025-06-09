Скончался автор романов «День Шакала» и «Псы войны» Фредерик Форсайт

В возрасте 86 лет скончался английский писатель и сценарист Фредерик Форсайт. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на литературное агентство писателя Curtis Brown. О причинах смерти писателя ничего не сообщается.
В свое время Форсайт в течение 20 лет работал агентом МИ-6. Его романы «День Шакала», «Одесское досье», «Псы войны» и другие стали бестселлерами и разошлись тиражом более 75 млн экземпляров по всему миру.
В 1997 году Форсайт был удостоен королевой Елизаветой II ордена Британской империи II степени.