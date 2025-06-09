Николай Цискаридзе дебютирует как драматический артист

Народный артист России Николай Цискаридзе в понедельник, 9 июня, заявил, что выйдет на сцену драматического театра под именем Максим Николаев.
— Однажды я сказал: если я сойду с ума, я выйду под другим именем. Я не посмею встать с артистами драмы под своим именем. У этого имени есть шлейф заслуг. И на драматической сцене я все начинаю с нуля. Поэтому я беру псевдоним, — пояснил Цискаридзе на пресс-конференции; его цитирует агентство городских новостей «Москва».
17 февраля 2024 года Николай Цискаридзе рассказал, что считает российского актера Ивана Янковского одним из своих самых любимых артистов. Кроме того, педагог отметил заслуги актеров Андрея Вешкурцева, который исполнил роль поэта Сергея Есенина в постановке «Женщины Есенина» в МХАТе, и Никиты Кологривого, который приобрел популярность благодаря роли в сериале «Слово пацана».
«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, зачем российская певица Наталья Ионова сменила псевдоним с Глюк’oZa на Glukoza и помогло ли ее решение поклонникам забыть концерт на День металлурга в Красноярске, где артистка не попадала в ноты.