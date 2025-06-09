Николай Цискаридзе дебютирует как драматический артист

— Однажды я сказал: если я сойду с ума, я выйду под другим именем. Я не посмею встать с артистами драмы под своим именем. У этого имени есть шлейф заслуг. И на драматической сцене я все начинаю с нуля. Поэтому я беру псевдоним, — пояснил Цискаридзе на пресс-конференции; его цитирует агентство городских новостей «Москва».