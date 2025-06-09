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На Украине усложнят поступление в аспирантуру для студентов

Не сдавших экзамен и новое единое вступительное испытание выпускников вузов отправят в ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

На Украине меняют правила поступления студентов в аспирантуру, чтобы отправить больше молодых людей в ряды Вооруженных сил Украины, пишет Telegram-канал «Другая Украина» со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Сообщается, что теперь студенты для продолжения обучения в аспирантуре должны сдать не только единый вступительный экзамен, но и новое единое испытание по методологии научных исследований. На прохождение теста из 100 заданий дается 150 минут, студентам будет необходимо выбрать один правильный ответ из четырех вариантов.

«Очевидно, что такие меры вводятся для того, чтобы в аспирантуру поступили как можно меньше студентов. А тех, кто провалил экзамен — отправить», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины в ближайшее время может рассмотреть проект закона о прохождении службы в ВСУ лицами старше 60 лет.