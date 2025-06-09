На Украине усложнят поступление в аспирантуру для студентов

Сообщается, что теперь студенты для продолжения обучения в аспирантуре должны сдать не только единый вступительный экзамен, но и новое единое испытание по методологии научных исследований. На прохождение теста из 100 заданий дается 150 минут, студентам будет необходимо выбрать один правильный ответ из четырех вариантов.