Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 10 июня

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
10 июня в народной традиции отмечается день Никиты Гусятника — в честь святого, которому молились за здоровье и благополучие домашней птицы, особенно гусят. Он считался покровителем всего птичьего поголовья, и в этот день к нему обращались с просьбами о защите от бед и хищников.
Дата носит и другое название — Полудница. По поверьям, в полдень по полям разгуливает дух, способный навредить человеку, особенно если тот работает в жару или заходит в глухие заросли. Отсюда — особая осторожность и уважение к природным силам этого дня.
10 июня традиционно считали временем перехода от весны к настоящему лету — с устойчивым теплом, солнцем и полевыми заботами. Люди старались жить в гармонии с окружающим миром, прислушиваясь к его знакам.
Что делали на Руси в этот день?
В этот день на Руси заботились о домашней птице и старались укрепить её здоровье народными способами. В деревнях варили кашу из пшена или яиц — угощали ею гусят, считая, что это принесёт им силу и убережёт от болезней. Хозяйки обходили дворы, кормили птицу, иногда окуривали птичники травами.
Женщины рано утром несли еду в курятники, приговаривая молитвы — таким образом просили у святого защиты для птичьего выводка. Обычай был не столько религиозным, сколько обережным.
Особое внимание уделяли полуденному времени: в полях старались не находиться, особенно одиноким путникам и молодым девушкам. Считалось, что дух Полудницы может вызвать головную боль, усталость и даже напасть, если не проявить уважения к земле и тишине.
Что рекомендуется делать в этот день?
Сегодня, как и в старину, день благоприятен для заботы о домашнем уюте и животных. Даже если вы не держите птицу, можно посвятить время дому и тем, кто рядом.
Рекомендуется:
провести уборку или проветрить помещение, окурить его ароматными травами (например, полынью или шалфеем);покормить птиц во дворе или на улице — по традиции, это привлекает удачу;помолиться за здоровье семьи, особенно детей и пожилых;заниматься спокойной работой, чтением, рукоделием;выйти на природу в утренние часы — для сближения с природой и восстановления сил.
День подходит для обретения внутреннего равновесия и укрепления добрых отношений в семье.
Чего не стоит делать в этот день, 10 июня?
Существует ряд запретов, связанных с этим днём, и они связаны в первую очередь с сохранением душевного и физического покоя.
Не рекомендуется:
ссориться, громко ругаться или поднимать голос на детей и домашних;открывать окна или двери в полдень — считается, что в это время активны духи зноя;начинать важные дела, отправляться в дальнюю дорогу;продавать или обижать домашних животных, особенно птицу;нарушать тишину в полях и на природе, особенно в жаркие часы;пугать детей страшными историями или страшными фильмами — может остаться негативный след в душе.
Смысл запретов — в умении остановиться, замедлиться, прислушаться к себе и к окружающему миру.
Приметы погоды на 10 июня.
Наблюдения за природой в этот день помогали предсказать погоду и урожай. Народные приметы до сих пор поражают точностью.
Обращали внимание на:
поведение насекомых — много ос и муравьёв предвещает тёплую и сухую погоду;птиц — если гуси хлопают крыльями и чистят перья, значит, будет дождь;насекомых над лугами — полёт жуков и стрекоз говорит о скором солнце;ящериц — если часто показываются на солнце, возможен ветер или ненастье;радугу после дождя — ждите ясного дня;утреннюю росу — обильная роса сулила хороший урожай.
Такой день — словно природный барометр: стоит только внимательнее присмотреться.
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