Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 10 июня

ссориться, громко ругаться или поднимать голос на детей и домашних;открывать окна или двери в полдень — считается, что в это время активны духи зноя;начинать важные дела, отправляться в дальнюю дорогу;продавать или обижать домашних животных, особенно птицу;нарушать тишину в полях и на природе, особенно в жаркие часы;пугать детей страшными историями или страшными фильмами — может остаться негативный след в душе.