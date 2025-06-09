Глава СКР взял на контроль проблему с дорогами в башкирском селе Красноусольский

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение жительницы Башкирии о нарушении транспортной доступности в микрорайонах «Сахалин» и «Сахалин-2» села Красноусольского. Об этом сообщает информационный центр правоохранительного ведомства.
По словам обратившейся к главе СКР женщины, проблема существует более 13 лет — с момента выделения земельных участков по программе «Молодая семья». Дороги в микрорайонах остаются без асфальтового покрытия, с многочисленными ямами и размытым грунтом, что затрудняет проезд транспорта, включая спецмашины, и передвижение пешеходов.
— Многочисленные обращения жителей в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени мер к разрешению ситуации не принято, — сообщает Следком.
По факту обращения началась процессуальная проверка. Руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому поручено доложить о ее результатах проверки.
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