Глава СКР взял на контроль проблему с дорогами в башкирском селе Красноусольский

По словам обратившейся к главе СКР женщины, проблема существует более 13 лет — с момента выделения земельных участков по программе «Молодая семья». Дороги в микрорайонах остаются без асфальтового покрытия, с многочисленными ямами и размытым грунтом, что затрудняет проезд транспорта, включая спецмашины, и передвижение пешеходов.