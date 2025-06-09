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HBO объявила девять актеров, которые сыграют в сериале о «Гарри Поттере»

Локс Пратт сыграет Драко Малфоя в сериале о «Гарри Поттере».

Источник: Комсомольская правда

Американская телекомпания HBO объявила имена девяти новых актеров, которые примут участие в съемках сериала по миру «Гарри Поттера». Об этом сообщило издание Variety.

Кэтрин Паркинсон воплотит образ Молли Уизли, Локс Пратт предстанет в роли Драко Малфоя, а Джонни Флинн сыграет Люциуса Малфоя. Также в проекте задействованы Лео Эрли, который исполнит роль Симуса Финнигана, Алессия Леони, утвержденная на роль Парвати Патил, Сиенна Муса, которая сыграет Лаванду Браун, и Берти Карвел, выбранный на роль Корнелиуса Фаджа.

Также Вернона и Петунью Дурслей сыграют Дэниел Ригби и Бел Паули соответственно.

Ранее HBO представила актеров на ключевые роли. Доминик Маклафлин станет Гарри Поттером, Арабелла Стэнтон воплотит Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут сыграет Рона Уизли. Основной взрослый состав был определен еще в апреле. Съемки сериала планируют начать летом.