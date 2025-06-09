HBO объявила девять актеров, которые сыграют в сериале о «Гарри Поттере»

Кэтрин Паркинсон воплотит образ Молли Уизли, Локс Пратт предстанет в роли Драко Малфоя, а Джонни Флинн сыграет Люциуса Малфоя. Также в проекте задействованы Лео Эрли, который исполнит роль Симуса Финнигана, Алессия Леони, утвержденная на роль Парвати Патил, Сиенна Муса, которая сыграет Лаванду Браун, и Берти Карвел, выбранный на роль Корнелиуса Фаджа.