В Москве в прошлом году перевыполнили план по вакцинации от кори

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Больше 500 тысяч москвичей были привиты от кори в 2024 году, план по иммунизации был перевыполнен, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«В прошлом году более 500 тысяч москвичей защитили себя от кори с помощью вакцинации… План по иммунизации перевыполнен — 124%. Это значит, что Москва активно противостоит распространению инфекции», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что были привиты больше 230 тысяч детей и 270 тысяч взрослых. Болеют корью только непривитые и те, кто ранее не сталкивался с этой инфекцией.
«В столице работает единый цифровой регистр детской вакцинации. Родители получают уведомления, когда подходит срок прививки — удобно и вовремя. Важно: корь очень заразна, и единственная надежная защита — вакцинация», — подчеркивается в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал доклад, согласно которому в России в 2024 году было зафиксировано превышение среднемноголетнего показателя заболеваемости корью в 11 раз. Также подчеркивалось, что рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в стране связан с отказом граждан от вакцинации.