Скончался автор бестселлеров «День Шакала» и «Псы войны» Фредерик Форсайт

Форсайт также ездил в Восточную Германию, а позже стал работать в BBC. Уже в 1967 году его отправили готовить материалы о гражданской войне в Нигерии. Однако из-за обвинений в предвзятости он покинул редакцию и продолжил работать в Африке как внештатный репортер. Кроме того, писатель на протяжении более чем 20 лет работал на МИ-6.