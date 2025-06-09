На арест редактора URA.RU Дениса Аллаярова отреагировали в свердловской ЛДПР

Аллаяров был арестован в пятницу, 6 июня. Следствие считает, что он дал 20 тысяч рублей своему дяде Андрею Карпову, который работал в свердловской полиции, за доступ к служебной информации. Денис это обвинение называет оговором и провокацией. В поисках доказательств следователи 5 июня парализовали работу редакции: отключили сервера, помешав всем подразделениям агентства (а свердловская редакция — всего лишь 5% от всего состава URA.RU) рассказывать новости на сайте и в соцсетях.