На арест редактора URA.RU Дениса Аллаярова отреагировали в свердловской ЛДПР

Депутат считает недопустимым давление на представителей СМИ.
Лидер ЛДПР в Свердловской области, депутат заксобрания Александр Каптюг назвал задержание редактора региональной редакции URA.RU Дениса Аллаярова, которого оговорил по делу о взятке в 20 тысяч рублей родной дядя, излишней мерой. Депутат считает, что при принятии решения о мере пресечения необходимо учитывать не только тяжесть предъявленного обвинения, но и конкретные обстоятельства дела.
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«Если обвинение ограничивается только одним известным эпизодом, то содержание под стражей журналиста выглядит явно излишней мерой. Важно сохранять баланс между обеспечением правосудия и соблюдением принципа разумности в применении мер пресечения», — поделился Каптюг на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Депутат также добавил, что представители ЛДПР считают недопустимым давление на представителей СМИ. Он обратил внимание на то, что эффективная работа журналистов невозможна без гарантий безопасности и уважения их прав.
Аллаяров был арестован в пятницу, 6 июня. Следствие считает, что он дал 20 тысяч рублей своему дяде Андрею Карпову, который работал в свердловской полиции, за доступ к служебной информации. Денис это обвинение называет оговором и провокацией. В поисках доказательств следователи 5 июня парализовали работу редакции: отключили сервера, помешав всем подразделениям агентства (а свердловская редакция — всего лишь 5% от всего состава URA.RU) рассказывать новости на сайте и в соцсетях.