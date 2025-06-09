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Виктория Дайнеко посоветовала Гогунскому самому изолироваться от общества

Российская актриса и певица Виктория Дайнеко рекомендовала Виталию Гогунскому окружить себя людьми, которые всегда будут в хорошем настроении. Так она прокомментировала заявления актера о том, что во время месячных женщину с плохим настроением нужно оставить одну и «не лезть».

Российская актриса и певица Виктория Дайнеко рекомендовала Виталию Гогунскому окружить себя людьми, которые всегда будут в хорошем настроении. Так она прокомментировала заявления актера о том, что во время месячных женщину с плохим настроением нужно оставить одну и «не лезть».

— Я в плохом настроении всегда рядом со своим мужем и никуда не прячусь. Мне кажется, это совершенно неправильно… Ни мужчины, ни женщины не должны скрывать своих эмоций. А найти человека, который будем всегда имитировать идеальную картинку, — это не про реальную жизнь, не про искренность, — подчеркнула артистка в беседе со «СтарХитом».

В интервью с журналисткой Ксенией Собчак Виталий Гогунский заявил, что его избранница «не имеет права на нытье». Он рассказал, что после прочтения книги «Домострой» осознал, что женщина в хорошем настроении является «даром Божьим», а в плохом настроении — «наказанием».

«Вечерняя Москва» узнала у специалистов, можно ли женщине находиться в плохом настроении при мужчине и что может подтолкнуть его к мысли о том, что его вторая половинка не имеет права на это.