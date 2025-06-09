Виктория Дайнеко посоветовала Гогунскому самому изолироваться от общества

— Я в плохом настроении всегда рядом со своим мужем и никуда не прячусь. Мне кажется, это совершенно неправильно… Ни мужчины, ни женщины не должны скрывать своих эмоций. А найти человека, который будем всегда имитировать идеальную картинку, — это не про реальную жизнь, не про искренность, — подчеркнула артистка в беседе со «СтарХитом».