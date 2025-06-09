Главный разработчик первых компьютеров Apple умер в 74 года

Аткинсон присоединился к Apple в 1978 году, став 51-м сотрудником компании. Будучи главным разработчиком графического интерфейса Apple Lisa, он впоследствии вошел в команду первых 30 создателей Macintosh. Именно Аткинсон разработал культовый графический редактор MacPaint и создал технологию QuickDraw, которая легла в основу отображения значков на «рабочем столе».