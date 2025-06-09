В Московской области приземлился самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 9 июня, Минобороны РФ опубликовало видео с возвращением первой группы российских военнослужащих в возрасте до 25 лет. Это произошло в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах России с Украиной в Стамбуле 2 июня. В военном ведомстве отметили, что взамен Киеву передана аналогичная численность пленных ВСУ.