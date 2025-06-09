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В Московской области приземлился самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ

9 июня в Россию из плена вернулась первая группа российских военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Источник: Комсомольская правда

Транспортный самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими возрастом до 25 лет, вернувшимися из украинского плена, приземлился в Московской области. Соответствующее видео показал телеканал «Звезда».

На обнародованных кадрах видно, как российские бойцы, вернувшиеся на родину, стоят возле самолета с флагом России.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 9 июня, Минобороны РФ опубликовало видео с возвращением первой группы российских военнослужащих в возрасте до 25 лет. Это произошло в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах России с Украиной в Стамбуле 2 июня. В военном ведомстве отметили, что взамен Киеву передана аналогичная численность пленных ВСУ.

Напомним, 2 июня глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил по итогам переговоров, что ожидается самый масштабный с начала спецоперации обмен пленными между Россией и Украиной войдут от 1000 до 1200 человек.