Эксперт: возможности Беларуси и России в сфере ВПК синхронизированы и демонстрируют синергию

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности Беларуси и России в сфере ВПК синхронизированы и демонстрируют синергию. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.
«Возможности Беларуси и России в военно-промышленном комплексе синхронизированы и демонстрируют синергию. Интеграция наших возможностей в общую систему дает очень значимые результаты. Выставка MILEX-2025 продемонстрировала, насколько далеко мы шагнули. Но это не пьедестал, а ступени, потому что возможности развиваться еще есть», — сказал Александр Тищенко.
Тищенко: Запад сегодня далеко отстал от тех, кого называл странами третьего мира.
Эксперт отметил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко во время недавней встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым говорил в том числе про размещение в Беларуси комплекса «Орешник». Позже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович в разговоре с журналистами сказал, что в Беларуси уже определены места для размещения этого комплекса.
«Раньше запускали разного рода когнитивные ловушки: Россия не придет нам на помощь, что-то еще… Госсекретарь правильно сказал: не верите — и не надо. Мы делаем это не для того, чтобы кого-то напугать. Мы делаем этого для того, чтобы было понимание, что у нас есть, чем ответить», — добавил Александр Тищенко.
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. -0-