Эксперт: возможности Беларуси и России в сфере ВПК синхронизированы и демонстрируют синергию

«Раньше запускали разного рода когнитивные ловушки: Россия не придет нам на помощь, что-то еще… Госсекретарь правильно сказал: не верите — и не надо. Мы делаем это не для того, чтобы кого-то напугать. Мы делаем этого для того, чтобы было понимание, что у нас есть, чем ответить», — добавил Александр Тищенко.