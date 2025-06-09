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Режиссер Кальварский подтвердил, что Ефремов сыграет в его проекте

Режиссер утвердил актера на главную роль.

Источник: Комсомольская правда

Михаил Ефремов после освобождения постепенно возвращается к жизни. Он занимается здоровьем и даже принял предложение сняться в кино. Первой работой актера станет фильм режиссера Сергея Кальварского. Михаила Ефремова пригласили на главную роль.

— В будущем году будет сниматься у меня в сериале-антиутопии. Он сыграет главную роль, — сказал сообщил aif.ru режиссер.

Пока название проекта тоже держат в тайне, как и все остальные детали. Кто станет партнером Михаила Ефремова в картине не известно.

Кстати, предложение от Кальварского Ефремов получил еще будучи в СИЗО. Съемки первой ленты запланированы уже на этот год. Гонорар актера обсуждали очень долго, предварительно, изначально речь шла о шести млн рублей и предоплате один млн. В итоге пожали руки на 13 млн прям за все съемки, пишет Газета.ru.

Тем временем, директор актера Татьяна Глаголева заявила, что не может подтвердить информацию о предстоящих съемках, пишет 360.ru.