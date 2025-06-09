Режиссер Кальварский подтвердил, что Ефремов сыграет в его проекте

Кстати, предложение от Кальварского Ефремов получил еще будучи в СИЗО. Съемки первой ленты запланированы уже на этот год. Гонорар актера обсуждали очень долго, предварительно, изначально речь шла о шести млн рублей и предоплате один млн. В итоге пожали руки на 13 млн прям за все съемки, пишет Газета.ru.