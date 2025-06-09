Автоэксперт Ладушкин: при движении град может разбить лобовое стекло машины

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможных смерчах, дожде и грозах с градом. Автоэксперт Евгений Ладушкин советует постараться прекратить движение, если начался град. Лучше всего найти безопасное место.
— Град на скорости, прилетающий в лобовое стекло, может его разбить, — сказал эксперт Rt.
При сильном ветре стоит снизить скорость движения и быть подальше от деревьев, рекламных щитов, ограждений.
Если случатся смерч, то распознать его можно по первым признакам, когда под облаком начинает появляться хобот. Но синоптики не берутся утверждать, что подобные природные явления точно будут.
Жизнь смерча обычно от пяти до 15−30 минут, но все зависит от мощности урагана.
Если есть предупреждение о смерче, то нужно найти укрытие.
— Плотно закрыть все двери, в том числе балконную, окна, форточки и желательно вентиляцию. Отключить электробытовые приборы, перекрыть газ, — говорит 360.ru председатель высшего совета Братства спасателей представитель РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев.
Если есть подвал или погреб, то лучше спуститься туда. С собой взять воду, документы, теплую одежду. Еще одно безопасное место в квартирах — это ванная комната или туалет, то есть, место, где нет окон.
Если смерч застал на улице, нельзя прятаться за деревьями, заборами. Лучше всего найти ров или какое-то углубление, где спрятаться.
Нельзя выходить на возвышенности, стоять рядом с линией электропередачи, заправками и другими.
Ситуация с возможным возникновением смерчей в Москве связана с атмосферной неустойчивостью, пишет Газета.ru.