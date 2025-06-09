Врач Белоусов назвал главные симптомы заболеваний поджелудочной железы

Он назвал другие характерные симптомы, среди них тошнота и рвота, изменения характера стула, потеря аппетита и необъяснимое снижение веса. Белоусов отметил, что болевые ощущения в верхней части живота часто усиливаются после приема пищи и могут быть как постоянными, так и периодическими.