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Врач Белоусов назвал главные симптомы заболеваний поджелудочной железы

Основным признаком проблем с поджелудочной железой служит интенсивная боль в верхней части живота, которая может отдавать в спину. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Основным признаком проблем с поджелудочной железой служит интенсивная боль в верхней части живота, которая может отдавать в спину. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Он назвал другие характерные симптомы, среди них тошнота и рвота, изменения характера стула, потеря аппетита и необъяснимое снижение веса. Белоусов отметил, что болевые ощущения в верхней части живота часто усиливаются после приема пищи и могут быть как постоянными, так и периодическими.

— Жирный, светлый или зловонный стул может указывать на недостаток ферментов поджелудочной железы, — подчеркнул специалист.

Гастроэнтеролог отметил, что пожелтение кожи и слизистых, а также общая слабость и утомляемость тоже являются тревожными признаками проблем с поджелудочной железой.

Белоусов добавил, что желтуха, может служить показателем блокировки желчных протоков, что в некоторых случаях связано с заболеваниями поджелудочной железы. Основными факторами риска врач назвал чрезмерное употребление алкоголя, курение, ожирение и неправильное питание, передают «Известия».

Инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, что делать при пищевом отравлении.