Назван победитель в престижной номинации «ТЭФИ — 2025»

«“Ведущий информационно-аналитической итоговой программы” — Дмитрий Киселев. Автор программы “Вести недели”,» — сообщает РИА Новости. Для Киселева эта премия стала первой именно в качестве телеведущего, однако его профессиональные заслуги уже были неоднократно отмечены. Он является обладателем высших журналистских наград «Золотое перо России» и «Золотое перо Украины», а также украинской телевизионной премии «Телетриумф» (2004).