Назван победитель в престижной номинации «ТЭФИ — 2025»

Киселев получил первую «ТЭФИ» как ведущий «Вестей недели».
Дмитрий Киселев стал лауреатом премии «ТЭФИ — 2025» в номинации «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы». Торжественная церемония награждения прошла в Москве. Об этом сообщают СМИ.
«“Ведущий информационно-аналитической итоговой программы” — Дмитрий Киселев. Автор программы “Вести недели”,» — сообщает РИА Новости. Для Киселева эта премия стала первой именно в качестве телеведущего, однако его профессиональные заслуги уже были неоднократно отмечены. Он является обладателем высших журналистских наград «Золотое перо России» и «Золотое перо Украины», а также украинской телевизионной премии «Телетриумф» (2004).
Среди других победителей «ТЭФИ — 2025» — Евгений Поддубный (номинация «Репортер»), Павел Зарубин («Интервьюер»), Семен Еремин (посмертно, за документальный фильм), Ольга Скабеева и Евгений Попов («Ведущие ток-шоу»), Владимир Соловьев (две награды), Эрнест Мацкявичюс, Роман Костомаров, а также ряд информационных и общественно-политических программ, включая «Вести 20:00», «Сегодня 16:00» и «Большую игру».
Премия «ТЭФИ» традиционно проходит вскоре после церемонии «Премии МУЗ-ТВ», которая 7 июня 2025 года отметила лучших российских музыкантов и артистов. Таким образом, первая половина июня в Москве стала временем награждения ведущих представителей как музыкальной, так и телевизионной индустрии страны.