Десятки тысяч человек подали заявку на конкурс «Это у нас семейное»

Была утверждена структура проведения и рассмотрены первые задания дистанционного этапа конкурса. Он включает два основных направления: достижения и выполнение заданий. Следует отметить, что доступ к заданиям открыт для участников с момента начала регистрации. Она открыта на сайте. Прием заявок открыт до 14 сентября. К участию допускаются семьи, численность которых не менее четырех человек и в состав которых входят представители как минимум трех поколений.