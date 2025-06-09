Десятки тысяч человек подали заявку на конкурс «Это у нас семейное»

Россияне охотно записываются на конкурс «Это у нас семейное».
На конкурс «Это у нас семейное» поступило уже 73 тысячи заявок на участие. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Сотни тысяч людей, о чем-то это говорит«: Путин открыл новый сезон “Это у нас семейное”.
«По итогам первого сезона Владимир Владимирович [Путин] поручил сделать проект ежегодным и две недели назад, 27 мая, на заседании Наблюдательного совета платформы “Россия — страна возможностей” дал старт второго сезона. Для нас с вами это большая ответственность — высокая оценка президента», — приводит слова Кириенко РИА Новости.
Была утверждена структура проведения и рассмотрены первые задания дистанционного этапа конкурса. Он включает два основных направления: достижения и выполнение заданий. Следует отметить, что доступ к заданиям открыт для участников с момента начала регистрации. Она открыта на сайте. Прием заявок открыт до 14 сентября. К участию допускаются семьи, численность которых не менее четырех человек и в состав которых входят представители как минимум трех поколений.
Как URA.RU писало ранее, в течение первых суток после открытия приема заявок на второй сезон всероссийского конкурса было зарегистрировано свыше 13 тысяч претендентов на участие. Жителей Подмосковья пригласил проявить себя на этом смотре лично губернатор Андрей Воробьев, пишет телеканал 360.