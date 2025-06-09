Британский писатель, автор книги «День шакала» Фредерик Форсайт умер в 86 лет

После службы в британских Королевских ВВС в 1950-х годах Форсайт начал карьеру журналиста в парижском бюро Reuters. Его профессиональный путь резко изменился в 1967 году, когда он отправился освещать кровавый конфликт в Нигерии, где правительственные войска сражались с сепаратистами Биафры. Именно в этот период он установил контакты с британскими спецслужбами, что впоследствии нашло отражение в его произведениях.