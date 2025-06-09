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Костомаров получил национальную премию «ТЭФИ-2025»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров стал лауреатом национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивного шоу/программы». Церемония награждения прошла 9 июня в Москве.

Спортсмена отметили за его работу в программе «Работяги» на телеканале «Пятница!».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров стал лауреатом национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивного шоу/программы». Церемония награждения прошла 9 июня в Москве.

«48-летний Костомаров победил в номинации “Ведущий спортивного шоу/программы” категории “Информационное и общественно-политическое вещание”. Костомаров был отмечен за свою работу в программе “Работяги” на телеканале “Пятница!”» — рассказало издание Sport24.

Роман Костомаров работает в телепроекте «Работяги» с 2023 года. В программе он знакомит зрителей с представителями рабочих профессий, погружаясь в их повседневную жизнь.