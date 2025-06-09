Пенсионерка в Ярославле забыла в трамвае сумку с двумя миллионами рублей

Пожилая жительница Ярославля забыла в трамвае сумку с двумя миллионами рублей — ей все вернули. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил директор предприятия «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог.
Он рассказал, что сумку нашли в салоне трамвая в прошлые выходные. Сотрудники ждали, что за вещью обратятся к ним или в полицию, но этого не произошло.
— В итоге мы приняли решение проверить, есть ли в ней документы, и увидели большую сумму денег. Кроме них в сумке был паспорт, по которому мы смогли выяснить адрес женщины. Пропажу вернули, закрепив документально. Женщина в 86-летнем возрасте не помнила, где оставила сумку, — отметил Пырлог.
Сотрудникам предприятия, вернувшим сумку 86-летней женщине, объявили благодарность, написал в своем Telegram-канале Пырлог.
15 апреля сотрудники силовых структур задержали ранее судимого водителя, которого подозревают в краже в 2023 году более трех миллионов рублей с карты пассажира в столице. После поездки мужчина оставил в автомобиле свой телефон и банковские карты, которые впоследствии забрал злоумышленник. Он похитил деньги со счета москвича и оформил на его имя кредиты.