Пенсионерка в Ярославле забыла в трамвае сумку с двумя миллионами рублей

15 апреля сотрудники силовых структур задержали ранее судимого водителя, которого подозревают в краже в 2023 году более трех миллионов рублей с карты пассажира в столице. После поездки мужчина оставил в автомобиле свой телефон и банковские карты, которые впоследствии забрал злоумышленник. Он похитил деньги со счета москвича и оформил на его имя кредиты.