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Шестиугольное футбольное поле появилось в Балашихе после коммунальных работ

Шестиугольное футбольное поле появилось в подмосковной Балашихе после того, как сотрудники коммунальных служб по окончании работ решили не восстанавливать игровую площадку, а закрыть ее перекопанную часть газоном.

Шестиугольное футбольное поле появилось в подмосковной Балашихе после того, как сотрудники коммунальных служб по окончании работ решили не восстанавливать игровую площадку, а закрыть ее перекопанную часть газоном.

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