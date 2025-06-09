Шестиугольное футбольное поле появилось в Балашихе после коммунальных работ

Шестиугольное футбольное поле появилось в подмосковной Балашихе после того, как сотрудники коммунальных служб по окончании работ решили не восстанавливать игровую площадку, а закрыть ее перекопанную часть газоном.
В конце декабря 2024 года жители Тверской области потребовали снести памятник «Бологое — Город трудовой доблести». Горожан возмутил не только внешний вид композиции, но и орфографические ошибки.
Еще один случай произошел в Саратове, где местных жителей серьезно раздосадовало исчезновение первой буквы «А» в названии города в городском аэропорту.
В Ставропольском крае появился памятник Иосифу Сталину, установленный рядом с общественным туалетом. Бюст покрыт несколькими слоями облупившейся краски, а его лицо с трудом можно сопоставить с обликом Сталина.
Аварийный дом в Салехарде, который наклонился к земле под заметным углом, находится на грани того, чтобы полностью рухнуть. Однако пока что он удерживает свой вес исключительно благодаря деревянным подпоркам.