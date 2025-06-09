Дуров надеется, что его арест во Франции не связан с национальностью

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном выразил надежду, что задержание во Франции не имело отношения к его национальной принадлежности.
Напомним, Дуров был задержан во Франции в августе 2024 года. Ему предъявили обвинения по шести статьям, включая отказ передать информацию по официальным запросам. Позже россиянина выпустили под залог в размере пяти миллионов евро.
Карлсон во время общения выразил мнение, что если бы во французском аэропорту задержали американских предпринимателей Илона Маска или Марка Цукерберга, то это повлекло бы международный резонанс, а когда задержали Дурова, мировое сообщество восприняло это спокойно.
«Я надеюсь, это никак не связано с моей этнической принадлежностью. Если так, то это действительно тревожно», — сказал Дуров.
Отметим, ранее Дуров во время выступления на конференции в защиту Telegram и свободы слова в Норвегии подчеркнул, что он русский и что он скорее умрет, чем станет чьим-то активом.