Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров надеется, что его арест во Франции не связан с национальностью

Сооснователь мессенджера Telegram был задержан во Франции в августе 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном выразил надежду, что задержание во Франции не имело отношения к его национальной принадлежности.

Напомним, Дуров был задержан во Франции в августе 2024 года. Ему предъявили обвинения по шести статьям, включая отказ передать информацию по официальным запросам. Позже россиянина выпустили под залог в размере пяти миллионов евро.

Карлсон во время общения выразил мнение, что если бы во французском аэропорту задержали американских предпринимателей Илона Маска или Марка Цукерберга, то это повлекло бы международный резонанс, а когда задержали Дурова, мировое сообщество восприняло это спокойно.

«Я надеюсь, это никак не связано с моей этнической принадлежностью. Если так, то это действительно тревожно», — сказал Дуров.

Отметим, ранее Дуров во время выступления на конференции в защиту Telegram и свободы слова в Норвегии подчеркнул, что он русский и что он скорее умрет, чем станет чьим-то активом.