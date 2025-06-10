Как выбрать качественную черешню

«Если вы не собираетесь есть черешню сразу, ее лучше хранить в холодильнике, помещая в бумажный пакет или пластиковую емкость без мытья и отделения от черешков — так она дольше сохранится.️ Ягоды не следует хранить рядом с яблоками и бананами, поскольку это может ускорить их порчу», — отметили специалисты.