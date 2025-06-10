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Как выбрать качественную черешню

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости Крым. В Крыму начался сезон черешни. Она уже появилась на прилавках магазинов и на рынках. Специалисты Роспотребнадзора дали советы о том, как выбрать качественную сезонную ягоду и дольше сохранить ее свежесть.

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Источник: РИА "Новости"

По словам специалистов, черешня должна иметь️ чистую и гладкую поверхность с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Мякоть качественной ягоды плотная и упругая. Также стоит обращать внимание на наличие плодоножки.

Покупать черешню Роспотребнадзор призывает только в местах с регулярным контролем качества. а перед употреблением в пищу мыть ягоды под холодной водой, тщательно промывать в дуршлаге, удаляя мусор.

«Если вы не собираетесь есть черешню сразу, ее лучше хранить в холодильнике, помещая в бумажный пакет или пластиковую емкость без мытья и отделения от черешков — так она дольше сохранится.️ Ягоды не следует хранить рядом с яблоками и бананами, поскольку это может ускорить их порчу», — отметили специалисты.

В мае министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал, что в Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. По его прогнозам, ожидается до 15% снижения урожайности по этим культурам.

Ранее в комментарии РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко рассказала, что заморозки, которые в конце апреля и начале мая обрушились на Крым, а также отсутствие осадков могут неблагоприятно отразиться на будущем урожае как плодовых, так и зерновых культур.